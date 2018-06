Professora tem truque que ajuda meninos de jardim de infância a sentirem-se aceites

Docente implementou um ritual que está a deixar internautas derretidos.

Ashley Coston Taylor de Burleson, dos Estados Unidos, é professora de crianças de cinco e seis anos. Todas as manhãs, a sua turma tem um responsável por cumprimentar os colegas. Esse responsável vai mudando de forma a que todos os alunos recebam bem os colegas e se sintam aceites e bem-vindos na sua turma. O menino ou menina responsável por cumprimentar os colegas fá-lo com um aperto de mão ou um abraço.



O ritual está agora a encantar os internautas após um vídeo do ritual diário ter sido divulgado na Internet. As imagens tornaram-se virais e a professora é aplaudida por milhares de entusiastas encantados com as crianças de tenra idade a aprender uma lição tão importante.

O objetivo de Taylor é ensinar boas maneiras aos alunos e fazer com que se sintam aceites, tenham amigos e promover um ambiente positivo na escola.

"Infelizmente, muitas crianças (de todas as idades) vão à escola à procura dessa interação positiva que talvez não tenham em casa. A vida pode ser difícil para as crianças, mas não deveria ser na escola", disse a professora ao Daily Mail.

A publicação feita pela professora conta já com 2993 partilhas.