Professores dão aulas vestidos com saia para combater desigualdade de género

Os professores de uma escola espanhola de Valladolid decidiram dar aulas vestidos com saias, para marcar o movimento lançado após um dos alunos ter sido suspenso e forçado a consultar um psicólogo depois de usar uma, em novembro do ano passado.O movimento 'La Ropa No Tiene Genero' foi lançado por um professor de matemática naquela altura e voltou a surgir em maio, quando Manuel Ortega e Borja Velásquez resolveram dar aulas de saia.A nova onda de solidariedade surgiu depois de um aluno ter sido insultado com termos homofóbicos por vestir t-shirts com personagens de 'anime'.Ao jornal El País, os educadores revelaram que os alunos tiveram uma reação positiva com a iniciativa. O objetivo era sensibilizar os jovens a aceitarem as diferenças e a igualdade de género. "Isto é a ponta do iceberg", afirmaram, garantindo que vão esforçar-se para criar novas ações de modo a promover o respeito e a tolerância nas escolas.Na rede social TikTok rapidamente se multiplicaram os vídeos de jovens vestidos com saias, mostrando apoio ao movimento. Um dos vídeos conta com milhões de visualizações, e inúmeros comentários de incentivo.