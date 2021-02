Professores e alunos contra golpe militar em Myanmar

Centenas de professores e alunos juntaram-se esta sexta-feira ao movimento de desobediência civil contra o golpe de Estado militar de segunda-feira em Myanmar, que depôs a líder civil e Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.









“Queremos que o golpe falhe”, afirmou Nwe Thazim Hlaing, da Universidade de Yangon, que promete fechar as portas até os militares devolverem o poder a Suu Kyi e à sua Liga para a Democracia (NLD), vencedora das eleições de novembro, que os militares alegam terem sido fraudulentas.

Os professores juntam-se a um movimento de desobediência civil iniciado pelos médicos e que já teve adesão de funcionários do governo. Além de Yangon, houve protestos de alunos em Dawei, no sul do país, e também manifestações espontâneas de cidadãos por todo o país, contra o encerramento do Facebook, principal meio de comunicação do movimento pró-democracia.





A NLD declarou esta sexta-feira apoio ao movimento cívico, apesar da pressão das autoridades, que detiveram Win Htein, de 79 anos, principal conselheiro político de Suu Kyi. Pouco antes, Htein tinha condenado o golpe. Acusou os militares de “levarem o país na direção errada” e pediu resistência: “Todos devem opor-se como puderem aos que estão a tentar levar-nos de volta à estaca zero, mediante a destruição do governo”.