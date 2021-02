"Éramos totalmente estranhos e nunca nos tínhamos visto antes, mas tivemos uma ligaçao imediata e comunicávamos com muita facilidade, mesmo não verbalmente, era como se comunicássemos através dos nossos olhos, atrás das viseiras", revelou o casal em declarações ao jornal Mirror.



Uma vez que tinham que usar equipamentos de proteção individual devido à Covid-19, os apaixonados não conheciam a aparência um do outro. Até ao dia em que acabaram por revelar o rosto um do outro durante um intervalo de um turno.

O amor não escolhe alturas. Exemplo disso são dois profissionais de saúde do serviço nacional de saúde britânico que se apaixonaram...através do olhar, em pleno combate à pandemia da Covid-19Ollie Foster, de 43 anos, e Helen Birch, de 33 anos, conheceram-se pela primeira vez na unidade de cuidados intensivos do

"Foi angustiante trabalhar no hospital durante a pandemia, mas foi maravilhoso encontrar alguma luz e positividade em tudo isso", garantiu o enfermeiro.



Apesar de o casal não andar à procura do amor, acabou por formar uma "bolha" de apoio no hospital e fora dele.