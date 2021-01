Profissional de saúde desliga frigorífico e destrói mais de 1100 doses da vacina da Covid-19

Um profissional de saúde dos EUA destruiu mais de 1100 doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 depois de ter desligado acidentalmente a arca frigorífica onde as mesmas se encontravam armazenadas.A falha na conservação das doses foi denunciada por funcionários da área de saúde do condado de Palm Beach, na Flórida, durante uma operação de "verificação de garantia de qualidade", avança o jornal "Daily Star".

As doses foram posteriormente inutilizadas, uma vez que a vacina das farmacêuticas Pfizer/BioNTech necessita de uma temperatura de armazenamento de -70º Celsius antes de ser colocada num frigorífico cinco dias antes da sua utilização. Ao todo, e segundo o jornal britânico, foram desperdiçados 232 frascos.



Após o incidente, as autoridades de saúde criaram um frigorífico centralizado, equipado com um gerador para estes casos.