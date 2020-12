Profissional de saúde internada após reação grave à vacina da Pfizer contra Covid-19

Uma profissional de saúde de um hospital no Alasca foi internada depois de ter apresentado uma reação alérgica 10 minutos após a toma da vacina da Pfizer contra o coronavírus.



A trabalhadora, sem histórico de alergias, começou a sentir um rubor depois de receber a vacina e acabou por tomar um anti-histamínico.





A reação adversa foi semelhante a dois casos registados na Grã-Bretanha. Segundo a agência Reuters, os sintomas no paciente de meia-idade foram resolvidos após a administração de epinefrina para o tratamento de alergia, informou Lindy Jones, diretora do departamento de emergência onde a paciente deu entrada.

A Food and Drug Administration (FDA) nos EUA aconselhou as pessoas com alergias a consultarem os seus médicos de forma a certificarem-se de que não são alérgicas a qualquer componente presente na vacina.



O regulador de medicamentos da Grã-Bretanha alertou as pessoas com histórico de anafilaxia, ou reações alérgicas graves a um medicamento ou alimento, para não tomarem a vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19.