Profissional de saúde no combate à Covid-19 faz 60 km a pé, barco a remos e escalada para chegar ao trabalho

Vanessa Rochester é uma profissional de saúde Escócia cuja dedicação a leva a ultrapassar montanhas e rios, literalmente. A jovem de 32 anos vive com o marido e o filho numa península junto à ilha de Eilean Shona, no Lago Moidart, Escócia, completamente isolados pelo que, para chegar ao trabalho em Lochabear, tem de fazer um percurso de 60 km que implica uma longa caminhada à luz da lua pela floresta, atravessar um rio num barco a remos, escalar montanhas e ainda uma viagem de carro. Caminho que é feito diariamente.

Ao Mirror a mulher, que trabalha num lar, explica que tem que acordar pelas 5h00, para poder sair de casa pelas 5h45 e enfrentar o percurso de quase três horas para chegar a tempo ao emprego. Quando faz turnos noturnos vê a sua vida do avesso e o regresso a casa dificultado por ter que o fazer no escuro da noite.

Para atravessar o rio, tarefa que parece a mais insólita, Vanessa diz que leva "normalmente uns cinco minutos", mas em dias de tempestade pode levar mais de meia hora. Após sair do barco e escalar pelas encostas escorregadias e lamacentas de uma montanha, chega ao seu jipe, onde já segue mais confortável até ao trabalho.

O mês passado, a escocesa revela que sofreu um revés e acabou perdida: foi arrastada pelo vento quando atravessava o rio e acabou em ‘território desconhecido’.

"Não tinha ideia onde estava. O meu marido, o Jeff, pegou no nosso filho Duke e veio à minha procura a norte do canal. Combinámos para ele levar uma lanterna potente, que funcionou como farol e permitiu-me chegar até eles", revela Vanessa.

Apesar das aventuras diárias, Vanessa sublinha que gosta de viver naquela zona remota e não pensa mudar de emprego tão cedo, apesar das dificuldades e desafios impostas pela pandemia de Covid-19.

"Eu adoro o meu trabalho. Adoro trabalhar com idoso, adoro a minha equipa e, para além disso, também ‘lavo as vistas’ vendo e cruzando-me com outras pessoas, o que não acontece na península onde eu vivo.