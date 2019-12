Programa de Governo PSOE-Podemos reverte reforma laboral e aumenta impostos aos ricos em Espanha

O primeiro-ministro espanhol em exercício, Pedro Sánchez, está empenhado em iniciar funções na plenitude e deu esta segunda-feira passos decisivos nesse sentido.

O secretário-geral socialista e o líder da aliança eleitoral de esquerda radical Unidas Podemos, Pablo Iglesias, apresentaram, no parlamento espanhol, o programa de governo do primeiro executivo espanhol assente numa coligação de esquerda.

O documento intitulado de "coligação progressista, um novo acordo para Espanha" tem como traves mestras a reversão da polémica reforma laboral que entrou em vigor em 2012 e que foi então promovida pelo governo de Marina Rajoy (PP) e ainda o aumento de impostos sobre rendimentos altos para compensar o reforço do investimento noutras áreas.

Composto por meia centena de páginas, o primeiro programa de um governo de esquerdas dá clara prioridade à "derrogação da reforma laboral" e ao desenho de um novo Estatuto dos Trabalhadores cujo principal objetivo passa pelo combate à precariedade laboral. Prevê ainda o fim dos despedimentos por faltas relacionadas com baixas médicas e das limitações temporais da contratação coletiva bem como a limitação da subcontratação.

Este es un programa de Gobierno progresista, pensado para hacer progresar a un país que lo tiene todo para ser aún mejor de lo que ya es.

Na vertente fiscal, além do aumento da progressividade do sistema de impostos, designadamente em sede de IRS, com subidas das taxas para contribuintes com rendimentos superiores a 130 mil euros e a 300 mil euros.

Relativamente a um dos pontos mais sensíveis da agenda governamental, e que diz respeito ao secessionismo da Catalunha, PSOE e Unidas Podemos dão prioridade à via política e do diálogo como solução para o diferendo com as autoridades políticas da região autonómica (Generalitat).

Encontram-se ainda medidas tendentes a uma maior regulação no mercado imobiliário com a criação de um índice de preços e a possibilidade de, ao nível local e regional, serem reguladas as subidas das rendas.

Ao nível mais ideológico surgem outras medidas tais como a disciplina de educação religiosa deixar de contar para a média das notas escolares ou ainda a criação de uma lei de bases para a educação.

Sobre pensões o caderno de encargos é abrangente. São assumidas as intenções de atualização das pensões à taxa real de inflação, de garantir o aumento do poder de compra para quem recebe pensões mínimas e ainda a eliminação do chamado fator de sustentabilidade da segurança social espanhola.

E numa aproximação à ideia do rendimento básico universal, Sánchez e Iglesias comprometem-se com o "desenvolvimento de um rendimento mínimo vital". A exemplo do que sucede nas reivindicações feitas à esquerda, também o programa de governo PSOE-Podemos estabelece como meta proceder às alterações necessárias por forma a assegurar a redução da fatura energética e a extinguir os benefícios fiscais de que as operadoras elétricas beneficiam.

Sánchez tem apoio dos nacionalistas bascos

Se Sánchez e Iglesias cumpriram o compromisso de entregar, no parlamento, o respetivo programa para a governação com a antecedência necessária à avaliação pelos outros partidos, o líder do PSOE confirmou ainda o empenho em assegurar os apoios necessários à sua investidura como primeiro-ministro.

Depois de um encontro que decorreu esta manhã, Pedro Sánchez chegou a acordo com o presidente dos nacionalistas bascos (PNV), Andoni Ortuzar, para que os seis deputados do PNV votem favoravelmente a investidura do secretário-geral dos socialistas.

Em troca do apoio do PNV, Sánchez aceitou dar um impulso ao processo soberanista do País Basco já que o acordo refere que devem ser apoiadas as "reformas necessárias para adequar a estrutura do Estado ao reconhecimento das identidades territorais".

Segundo explica o diário El Mundo, o acordo firmado entre Sánchez e Ortuzar reduz grandemente os poderes da polícia espanhola na região autonómica e abre a porta à possibilidade das seleções bascas representarem a comunidade em eventos desportivos internacionais.

El secretario de general del #PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro @sanchezcastejon, y el presidente del @eajpnv, @andoniortuzar, han firmado un acuerdo para la investidura del candidato socialista.



Puedes consultar aquí el documento:

O compromisso faz ainda referência à adoção das "modificações legais necessárias" para a incorporação do novo estatuto do País Basco (cuja elaboração está em curso) no enquadramento legal do reino espanhol, alterações essas que poderão ainda servir para Madrid superar o problema catalão.

Nesta fase falta precisamente garantir o apoio (ou mais previsivelmente a abstenção) dos catalães da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda soberanista) para garantir que Sánchez consegue levar a investidura por diante, isto depois de o líder do PSOE ter fracassado as duas tentativas de que dispôs na anterior legislatura, o que levou às eleições gerais antecipadas de 10 de novembro. É que PSOE e Podemos já contam com o apoio de pequenas forças como o Más País, Compromís, PRC (regionalistas cantábrios) e Nueva Canarias, sendo que esperam acrescentar ainda o voto favorável dos deputados da Coligação Canária, dos galegos do BNG e do Teruel Existe.

Na sequência de umas eleições em que o bloqueio político-institucional se agravou com o reforço eleitoral do Vox (extrema-direita) e do PP, bastaram dois dias para que Pedro Sánchez e Pablo Iglesias ultrapassasem divergências de longa data e se pusessem de acordo para um programa preliminar de governo.