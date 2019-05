Programa de televisão cancelado por morte de participante que falhou detetor de mentiras

A estação de televisão britânica ITV anunciou esta quarta-feira a suspensão de um programa após a morte de um participante que falhou um teste com um detetor de mentiras durante a gravação de um episódio.A diretora-executiva da ITV, Carolyn McCall, anunciou que "The Jeremy Kyle Show" acabou "devido à gravidade dos eventos recentes", referindo-se ao facto de Steve Dymond, de 63 anos, ter sido encontrado morto na sua casa em Portsmouth, no sul da Inglaterra, a 9 de maio, depois da sua participação no programa.A polícia indicou que a morte não é suspeita e garantiu que uma investigação será realizada para determinar a causa, mas a comunicação social britânica avançou que Dymond se terá suicidado.O programa, transmitido durante o dia e um dos mais populares da estação, confrontava pessoas em conflito e debatia as razões, muitas vezes íntimas, frente às câmaras de televisão.Num episódio filmado no início deste mês, Dymond submeteu-se a um teste de detetor de mentiras para convencer a noiva de que não lhe tinha sido infiel, mas foi informado de que tinha falhado no teste.O episódio não chegou a ser transmitido e o programa estava suspenso até à decisão de descontinuação tornada pública esta quarta-feira.A ITV já tinha sido criticada pela falta de apoio após a morte de dois ex-participantes no 'reality show' "Love Island", tendo uma das mortes sido confirmada oficialmente como suicídio.