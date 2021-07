Programa experimental deixa órfãos à mercê de pedófilos na Alemanha

Um programa experimental nos anos 70, na Alemanha, colocava crianças órfãs a viver com pedófilos. De acordo com a New Yorker, o projeto foi conduzido pelo professor e psicólogo Helmut Kentler, que acreditava que o mesmo iria proporcionar às crianças uma âncora social e aos pedófilos uma oportunidade de se tornarem pais, chegando a receber um donativo extra pela atitude.



A mesma fonte revela como o governo alemão ajudou, deste modo, a deixar crianças à mercê de pedófilos. O 'Projeto Kentler' manteve-se início dos 2000, mas só em 2016 é que vieram a público as primeiras revelações relativamente aos abusos cometidos no seio do projeto.



Desde esse momento, várias vítimas do programa vieram a público descrever os horrores a que foram submetidas.