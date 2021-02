Programa francês apoiou 70 condenados por terrorismo e nenhum reincidiu, avança estudo

O programa francês que acompanha pessoas condenadas por crimes ligados ao terrorismo após saírem da prisão, que começou em 2016, já acompanhou 70 ex-reclusos e nenhum reincidiu, mostra um estudo esta segunda-feira divulgado.

"As conclusões do meu trabalho são bastante tranquilizadoras porque pude ver que nos programas em vigor a partir de 2016, das 70 pessoas condenadas por terrorismo que integraram essas iniciativas, apenas uma pessoa voltou à prisão e não por uma questão ligada ao terrorismo", disse Marc Hecker, diretor de estudos do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), em declarações à agência Lusa.

No entanto, o autor do estudo "Jihadistas uma vez, jihadistas para sempre? Um programa de desradicalização visto do interior", vê com prudência os resultados.