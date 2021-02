O Irão proibiu a partir desta segunda-feira a realização de inspeções surpresa às suas instalações nucleares, mas um acordo de última hora alcançado domingo à noite em Teerão pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) evitou consequências piores e abriu espaço ao diálogo com a nova Administração Biden.





A proibição de inspeções, ditada pelo Parlamento de Teerão, foi vista como uma forma de forçar os EUA a levantar as sanções económicas ao Irão, mas arriscava extremar posições numa altura em que Biden se prepara para regressar à mesa das negociações para tentar salvar e renegociar o acordo nuclear rasgado por Trump em 2018.Ao abrigo do acordo, o Irão vai reter durante três meses as imagens gravadas pelas câmaras instaladas pela AIEA na suas instalações, mas reserva-se o direito de as apagar se os EUA não levantarem as sanções nesse período.“Temos de ser realistas, vamos ter menos acesso [às instalações nucleares iranianas] mas os nossos inspetores vão poder continuar a fazer o seu trabalho de forma satisfatória”, disse Grossi, adiantando que o acordo abre espaço para a diplomacia atuar.