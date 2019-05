Programa “The Jeremy Kyle Show” é cancelado após suicídio de convidado

O programa de televisão britânico The Jeremy Kyle Show foi permanentemente cancelado após o suícidio de um convidado que fez um teste de detetor de mentiras no programa. De acordo com a ITV, esta decisão foi tomada na segunda-feira.

"Dada a gravidade dos recentes eventos, decidimos encerrar a produção do "The Jeremy Kyle Show", confirma a CEO da ITV, Carolyn MacCall.

O convidado, Steve Dymond, cometeu suicídio na passada quarta-feira, antes do episódio em que a vítima aparece, ir para o ar.

Steve terá falhado no teste do detetor de mentiras, ao tentar provar que ele não tinha sido infiel à sua noiva. A suposta noiva do convidado contou ao The Sun sobre o cuidado que ambos receberam depois da sua presença no programa.

"Eles foram brilhantes. Eles estavam lá quando ele precisava de ajuda. Foram realmente persistentes em oferecer-lhe ajuda. Eu não consigo ver o Steve a pôr fim à sua vida sem antes me explicar. Mas ele sempre disse que nunca amaria outra pessoa ", confessou a noiva de Steve.

"A ITV tem muitos anos de experiência de transmissão e criação de programas com membros do público e cada uma de nossas produções tem medidas de cuidado", divulgou o programa num comunicado.

"As medidas dependerão do tipo de programa e será proporcional ao nível de atividade de cada colaborador e de cada indivíduo. Todos os nossos processos são regularmente revisados para garantir que eles sejam adequados à finalidade em um cenário em constante mudança ", pode ler-se.