Proibição de BBC World News é "ação mais recente na restrição da liberdade" na China, diz Serviço Europeu

O Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) defendeu esta sexta-feira que a proibição da difusão da BBC World News pelas autoridades chinesas é "a ação mais recente na restrição da liberdade de expressão" na China, apelando à reversão da decisão.

"Trata-se da ação mais recente da China na restrição da liberdade de expressão e do acesso a informação dentro das suas fronteiras, após a expulsão de vários jornalistas estrangeiros em 2020", refere a porta-voz do SEAE, Nabila Massrali, em comunicado.

Frisando que "a União Europeia (UE) tem denunciado recorrentemente casos de intimidação e de vigilância a jornalistas" na China, a porta-voz sublinha que a decisão das autoridades chinesas também "ilustra a redução da autonomia de Hong Kong dentro do princípio 'um país, dois sistemas'".

"Outra consequência da decisão das autoridades chinesas é que o difusor público de Hong Kong anunciou que iria deixar de retransmitir a BBC World Service e a BBC News Weekly, um elemento adicional na erosão dos direitos e liberdades que está em curso no território, após a imposição da Lei de Segurança Nacional em 2020", lê-se no comunicado.

Nabila Massrali relembra que a constituição da República Popular da China estipula que "os cidadãos devem beneficiar da liberdade de expressão e da imprensa", e cita também a Declaração Universal dos Direitos Humanos onde é referido que "toda a gente tem direito à liberdade de opinião e de expressão".

A porta-voz apela assim a que "a decisão de banir a BBC seja revertida".

O SEAE reitera ainda que a UE se "mantém fortemente comprometida em salvaguardar a liberdade e o pluralismo dos 'media'" e em "proteger do direito à liberdade de expressão 'online' e 'offline', incluindo a liberdade de ter opiniões e de receber e difundir informação sem qualquer tipo de interferência".

A autoridade reguladora do audiovisual chinês anunciou na quinta-feira ter proibido a difusão da BBC World News, por considerar que os conteúdos da cadeia televisiva internacional transgrediram "seriamente" as leis em vigor no país.

Em comunicado, a autoridade considera que a cadeia televisiva, que emite sem interrupção, desrespeita o princípio pelo qual "as informações devem ser verídicas e justas", e "não são atentatórias aos interesses nacionais da China".

Em consequência, a entidade "não autoriza a BBC a continuar a emitir na China".

A decisão de Pequim surge uma semana após a retirada no Reino Unido da licença da cadeia pública chinesa de informações em inglês CGTN, considerada submetida às diretivas ao Partido comunista chinês.