Proibido uso de atos oficiais na campanha eleitoral de Bolsonaro

A justiça eleitoral brasileira proibiu o Presidente Jair Bolsonaro de usar na campanha eleitoral imagens de atos e viagens oficiais onde pretendia aparecer como um estadista com apoio nacional e internacional. Na mais recente derrota, Bolsonaro foi proibido de usar imagens da sua viagem a Inglaterra para o funeral da rainha Isabel II.









Nesta decisão, tomada terça-feira, o juiz Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao proibir o uso de imagens da viagem de Bolsonaro a Londres, onde o Presidente brasileiro fez um discurso eleitoral da varanda da residência do embaixador do Brasil, afirmou que o chefe de Estado usou o cargo para se promover eleitoralmente. Para o magistrado, o uso dessas imagens na campanha, com repercussão entre os eleitores, configura abuso de poder político e económico e viola o equilíbrio que deve haver entre todos os candidatos.

Este foi o mesmo argumento usado pelo TSE há duas semanas para também proibir Bolsonaro de usar na campanha eleitoral as imagens da sua participação nas cerimónias do bicentenário da independência do Brasil, a 7 de setembro. Bolsonaro comandou as cerimónias como chefe de Estado, inclusive com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e outros dignitários, mas transformou, de forma igualmente indevida, esses atos oficiais em comícios eleitorais.





Bolsonaro deverá sofrer hoje uma nova derrota nesta área, relacionada com o seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira. Vários partidos e entidades da sociedade civil pediram ao TSE a proibição do uso das imagens desse discurso em Nova Iorque, onde Bolsonaro, mesmo estando ali na qualidade de Presidente do Brasil, fez um discurso eleitoral de candidato, atacando a esquerda e o seu principal adversário e líder da corrida presidencial Lula da Silva.

pormenores



Brasileiros não aprovam



Uma sondagem do Instituto Democracia mostrou o uso eleitoral feito por Jair Bolsonaro das cerimónias oficiais do bicentenário da independência do Brasil, no passado dia 7, caiu muito mal para 44% dos brasileiros, que avaliaram o gesto do Presidente como um erro grave.





Críticas à polícia britânica



Ativistas ambientais e dos direitos humanos criticaram a polícia britânica por não impedir o ato eleitoral promovido por Bolsonaro e seguidores na capital britânica durante o funeral de Isabel II, no decorrer do qual vários opositores foram intimidados.