Projeto alemão colocou crianças a morar com pais adotivos pedófilos durante 30 anos

Durante quase 30 anos, dezenas de crianças sem-abrigo foram colocadas propositadamente no seio de famílias cujo os pais adotivos tinham ligações à pedófilia.



A informação é avançada pelos Investigadores da Universidade de Hildesheim, na Alemanha, que dá conta que o responsável por este projeto foi um professor de psicologia.



Na década de 70, Helmut Kentler ocupava uma posição de liderança no centro de pesquisa educacional de Berlim e começou a desenvolver a experiência alegadamente convencido de que o contacto entre pedófilos e crianças seria inofensivo.



Em 2008, Helmult terá mesmo dito que o contacto entre eles era "especialmente carinhoso", de acordo com o Deutsche Welle.



Este estudo foi descoberto quando duas das vítimas vieram contar a sua experiência a público, que acabou por ser o rastilho para o início do estudo realizado pela Universidade de alemã.



Os investigadores descobriram que foram vários os "aliados" deste professor, entre instituições educacionais e mesmo o parlamento alemão. Durante os quase 30 anos, várias instituições acabaram por ser cúmplices de um crime. O "Projeto Kentler" chegou mesmo a receber apoios estatais.