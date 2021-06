Projeto de relatório da ONU sobre clima mostra "realidade muito grave", alerta Greta Thunberg

O projeto de relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima permite ao mundo "ver a realidade cara-a-cara", saudou a jovem ativista da luta contra as alterações climáticas, Greta Thunberg.

Se confirma que a situação climática é "muito grave" e que é preciso "agir já", o texto saído do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em Inglês) é também fonte de "esperança", porque mostra que "há cada vez mais pessoas prontas a dizerem as coisas tal como elas são", disse a jovem ativista sueca, em declarações à AFP.

"É a realidade e é a isto que temos de nos adaptar", insistiu a promotora das "Sextas-feiras pelo Futuro" e das greves estudantis pelo clima.