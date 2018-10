Projeto internacional usa colmeias "inteligentes" para conhecer e proteger abelhas

World Bee Project está associado à faculdade de Agricultura da Universidade de Reading, no Reino Unido.

Uma rede internacional de colmeias "inteligentes" vai ajudar os cientistas a conhecer melhor as abelhas, recolhendo sons e dados que permitirão detetar padrões no comportamento daqueles insetos essenciais para a polinização das plantas.



O World Bee Project, que foi esta terça-feira anunciado no Reino Unido, funciona através de colmeias em que são recolhidos dados acústicos, como o som dos movimentos das asas e patas das abelhas, bem como dados sobre a temperatura, humidade e quantidade de mel produzido.



Esses dados, reunidos em armazenamento em "nuvem" da empresa Oracle, estarão disponíveis para projetos de investigação de todo o mundo, possibilitando a proteção das abelhas, cuja população está a cair.



A diretora do projeto, Sahiba Malik, afirmou que será "uma aliança extraordinária entre a Natureza e a tecnologia e contribuirá para que o público esteja cada vez mais consciente da importância das abelhas polinizadoras".



"Quanto melhor compreendemos as relações entre a polinização, os alimentos e o bem-estar humanos, mais poderemos fazer para proteger as abelhas e os polinizadores", acrescentou.



Saber quais as épocas mais apropriadas em vários lugares para criar os enxames e combater predadores como a vespa asiática são alguns dos objetivos do projeto.



O World Bee Project está associado à faculdade de Agricultura da Universidade de Reading, no Reino Unido, onde as abelhas estão a diminuir a um ritmo único no mundo: em 2005 havia menos de metade das abelhas que existiam 20 anos antes.