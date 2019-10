Proposta de Boris Johnson sobre Brexit recebida com frieza

A União Europeia (UE) manifestou esta quinta-feira grande ceticismo em relação à mais recente proposta de Brexit do Reino Unido. Apresentada na quarta-feira pelo governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi considerada "inviável" por altos responsáveis europeus."Não contém qualquer solução decente para a questão aduaneira e prevê uma fronteira física na Irlanda", afirmou, sob anonimato, um responsável da UE, apontando a questão que tem entravado as negociações. A fronteira da Irlanda é uma linha vermelha da UE, pois o regresso de uma separação física ameaça fazer voltar igualmente a guerra civil entre unionistas e republicanos irlandeses.A menos de um mês da data da saída britânica, poucos acreditam que Johnson consiga um acordo convincente até à cimeira decisiva do próximo dia 17. A UE considera que cabe aos britânicos corrigir a proposta, mas não é essa a visão de Londres."Cabe agora à UE responder e mostrar que é capaz de ser criativa e flexível", afirmou Stephen Barclay, ministro britânico do Brexit, sublinhando: "Não queremos uma extensão e acreditamos que há tempo suficiente".Recorde-se que o parlamento britânico aprovou uma lei que força Johnson a pedir um adiamento do Brexit caso não consiga um acordo, mas o líder britânico não garantiu que vá cumprir, mantendo a ameaça de uma saída sem acordo, algo que teria consequências políticas, legais e financeiras imprevisíveis.