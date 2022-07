Prosseguem investigações sobre assassinato do ex-primeiro-ministro japonês

A polícia japonesa vai continuar este sábado a investigar os motivos que levaram na sexta-feira ao assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, durante um comício em Nara, no oeste do país, informou a agência de notícias EFE.

Tetsuya Yamagami, um ex-militar desempregado e suspeito pelo ataque a Abe, disse às autoridades que terá planeado o atentado por ressentimento para com "uma organização específica", apontou na sexta-feira um oficial da polícia em declarações aos jornalistas.

"E confessou ter cometido o crime porque acreditava que o antigo primeiro-ministro Abe estava relacionado com ela", acrescentou.