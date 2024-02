Protesto em Belgrado contra absolvição dos acusados pela morte de jornalista em 1999

Centenas de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira em Belgrado contra a decisão do tribunal de recurso que na sexta-feira absolveu quatro antigos agentes dos serviços de informações condenados em primeira instância pela morte de um jornalista da oposição em 1999.

A vítima, Slavko Curuvija, proprietário e chefe de redação do diário Dnevni Telegraf, e da revista Evropljanin (O Europeu), publicações conotadas com a oposição, foi uma das mais influentes vozes críticas na Sérvia da década de 1990.

Curuvija foi morto a tiro frente ao seu apartamento em Belgrado em 11 de abril de 1999. Nessa ocasião, a Sérvia permanecia sob a bombas da NATO, uma intervenção militar justificada pela repressão do regime de Slobodan Milosevic ao movimento armado independentista dos albaneses do Kosovo, então uma província do sul da Sérvia.