Protesto em centro comercial de Hong Kong faz vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas este domingo durante um protesto anti-governo, num centro comercial, em Hong Kong.Segundo a agência Reuters, o que começou por ser uma cadeia humana acabou por se transformar numa multidão a fugir dos confrontos. Há relatos de vários feridos e agências noticiosas avançam com a possibilidade de quatro pessoas terem sido esfaqueadas. Reuters fala numa faca de cozinha abandonada no chão do centro comercial.A mesma fonte indica que um homem foi visto a ser agredido com bastões por outros protestantes e que um outro apareceu deitado numa poça de sangue com um ferimento na cabeça. Segundo a BBC, o homem espancado seria o autor dos esfaqueamentos e o outro uma das suas vitimas.A mesma fonte avança que o Cityplaza não foi o único local onde se registaram confrontos este domingo, tendo o cenário repetido-se em outros centros comerciais em Tuen Mun e Sha Tin, onde a polícia dispersou os manifestantes com recurso a gás lacrimogéneo.A polícia fez várias detenções.