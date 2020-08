Protestos antirracistas em Portland causam um morto

O porta-voz da polícia de Portland informou, em comunicado, que foi aberta uma investigação ao homicídio e confirmou que quando chegou ao local a vítima tinha sido baleada no peito e já se encontrava morta.

Um homem foi morto, na madrugada deste sábado, em Portland, nos EUA, durante protestos antirracistas.O tiro terá sido disparado após uma carrinha pró-Trump passar entre os manifestantes e desencadear uma discussão entre apoiantes do presidente norte-americano e os protestantes.Os jornais locais relatam que os confrontos têm acontecido com frequência entre os grupos rivais que se enfrentam atirando objetos e usando armas de paintball.Três meses após a morte de George Floyd as ruas, no centro de Portland, continuam a ser invadidas por manifestantes.