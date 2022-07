Protestos contra a ONU na RDCongo provocaram 27 mortos e 58 feridos

Pelo menos 27 pessoas morreram e 58 ficaram feridas esta semana no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) em protestos contra a ONU, disseram esta sexta-feira grupos da sociedade civil da província de Kivu do Norte.

A sociedade civil acusou a missão de paz da ONU no país (Monusco) de violar os direitos humanos num momento em que a população "exige a sua saída" por "falta de capacidade" na preservação da segurança no leste da RDCongo.

Nesse sentido, grupos da sociedade civil do vizinho Kivu do Sul, onde também houve protestos com pelo menos quatro mortes, condenaram o "uso desproporcional da força" da Monusco para reprimir os manifestantes, cujas exigências consideram serem "legítimas".