Protestos contra novas restrições da Covid-19 em Berlim acabam em confrontos com a polícia

"Tentaram romper o cordão policial e agredir os agentes", disse na rede social Twitter o departamento de polícia de Berlim, acrescentando que a polícia teve que controlar os ânimos com recurso a cassetetes.

Manifestantes saíram às ruas de Berlim, este domingo, para protestar contra as novas medidas impostas para controlar a pandemia da Covid-19, resultando em violentos confrontos com a polícia.De acordo com a Euronews, mais de 2 mil polícias controlaram a manifestação, tendo sido atacados e perseguidos pelos manifestantes.