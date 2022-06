Protestos contra violência armada nos EUA em centenas de cidades no sábado

Sobreviventes de ataques com armas de fogo e estudantes norte-americanos protestarão no sábado contra a violência armada, em centenas de cidades, com o controlo de armas de fogo na ordem do dia após o massacre de Uvalde.

Organizados pelo grupo 'March for Our Lives' ['Marcha pelas nossas vidas'], os protestos deste sábado estão marcados em mais de 300 cidades do país, numa altura em que a legislação sobre armas de fogo ganha novo impulso nos Estados Unidos (EUA).

Um dos principais pontos das manifestações será a capital norte-americana, Washington, com intervenções de sobreviventes da violência armada, líderes e professores do 'March for Our Lives', grupo liderado por jovens e fundado após os tiroteios nas escolas de Parkland e que mobilizou manifestantes contra a violência armada em todo o mundo em 2018.