Protestos crescem na China contra estratégia de tolerância zero para combater a Covid-19

As manifestações contra as restrições impostas pela China na estratégia 'zero covid' espalharam-se este fim de semana por grandes cidades como Pequim, Xangai e Nanjing, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais.

Os protestos intensificaram-se após a morte de dez pessoas num incêndio num edifício alvo de confinamento em Urumqi na quinta-feira.

De acordo com vídeos e testemunhos que circulam nas redes sociais, a indignação na sexta-feira que inundou a Internet chinesa, fortemente censurada, transformou-se no sábado em vigílias em memória das vítimas, com muitos dos utilizadores a sublinharem o facto de as vítimas terem passado os últimos 100 dias das suas vidas confinadas em casa.