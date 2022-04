Protestos em várias cidades na Turquia após condenação de Osman Kavala

Centenas de pessoas concentraram-se no final da tarde desta terça-feira nas principais cidades da Turquia, incluindo Istambul, um dia após a condenação a prisão perpétua do mecenas Osman Kavala, acusado de tentativa de derrube do Governo.

Ao som das palavras de ordem "Resistência total", "Taksim por todo o lado", "Não é senão o início, a luta continua", os manifestantes reuniram-se nas proximidades da praça Taksim, centro de Istambul, e ainda na capital Ancara ou em Izmir (oeste), três cidades geridas por municípios da oposição.

O forte contingente policial enviado para os locais dos protestos não interveio.