Protestos independentistas antes do clássico Barcelona-Real Madrid

Milhares de manifestantes independentistas cortaram esta quarta-feira os principais acessos ao Camp Nou antes do FC Barcelona-Real Madrid (0-0) e exibiram cartazes a pedir "diálogo" e "liberdade" durante a partida, num protesto que ficou manchado por confrontos entre manifestantes mais radicais e a polícia.O protesto, convocado pelo movimento Tsunami Democrático, decorreu de forma simultânea em quatro artérias junto ao estádio. Por precaução, as duas equipas deslocaram-se juntas, em dois autocarros, para o estádio, num curto percurso que decorreu sem problemas.Antes do jogo, os manifestantes distribuíram cartazes com a frase "Espanha, senta-te e fala" e máscaras de Messi, que muitos adeptos exibiram antes do apito inicial apesar das tentativas da segurança para travar a sua entrada no recinto. Já no decorrer do jogo, manifestantes lançaram balões amarelos para o relvado, obrigando o árbitro a interromper a partida durante cerca de um minuto.No exterior, registaram-se vários focos de tensão, incluindo um confronto entre manifestantes independentistas e elementos da claque Boixos Nous, conotados com a extrema-direita. Houve ainda confrontos entre manifestantes radicais e a polícia junto ao estádio.