Protestos limitam serviços de transporte e acesso aos terminais no aeroporto de Hong Kong

As autoridades de Hong Kong estão este sábado a limitar os serviços de transporte até ao aeroporto e a controlar o acesso aos terminais, medidas de prevenção para os protestos previstos para este fim de semana.

O serviço de comboio expresso vai directamente da estação no centro de Hong Kong até aeroporto, saltando todas as estações intermediárias e apenas as pessoas com passagens aéreas podem entrar nos terminais, informaram as autoridades do aeroporto.

Os serviços de autocarro também serão ajustados para garantir que o trânsito não se acumule nas áreas circundantes do aeroporto.