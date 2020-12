Protestos marcam homenagem dos Reis de Espanha ao pessoal de saúde

Os reis de Espanha presidiram hoje à inauguração de um monumento em homenagem aos profissionais de saúde e àqueles que morreram no exercício da sua profissão durante a pandemia de covid-19, cerimónia marcada por protestos contra o Governo.

Durante a homenagem ouviram-se gritos de populares a pedir a demissão do ministro da Saúde, Salvador Illa, criticado pela direita pela sua gestão da luta contra a pandemia.

O monumento inaugurado é uma escultura do artista catalão Jaume Plensa denominada "A Árvore da Vida" feita em aço inoxidável e com mais de sete metros e meio de altura e seis toneladas de peso que representa um coração no topo de uma coluna formada por letras de diferentes alfabetos.