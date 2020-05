Protestos pela morte do afro-americano George Floyd chegam em força a Londres. Veja as imagens

Milhares de pessoas estão este domingo a manifestar-se no centro de Londres para condenar a violência policial nos Estados Unidos, após a morte do afro-americano George Floyd, com protestos que se espalham por várias cidades do mundo. "Sangue nas vossas mãos racistas", lê-se num dos cartazes exibidos.

Depois de no sábado se terem registado várias manifestações em cidades como Berlim (Alemanha) e Toronto (Canadá), os protestos eclodiram hoje em Londres, juntando milhares de pessoas em locais como a Trafalgar Square, a Parliament Square e em frente à embaixada dos Estados Unidos.

E nem a pandemia de covid-19 está a demover os manifestantes, que empunham cartazes com frases como "Black Lives Matter" (as vidas dos negros importam) e "I can't breathe" (não consigo respirar, numa alusão às últimas palavras de George Floyd), segundo imagens transmitidas em direto e fotografias divulgadas nas redes sociais.