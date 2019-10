Protestos reúnem cerca de um milhão de pessoas em Santiago do Chile. Veja as imagens

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ?! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 de outubro de 2019

A capital do Chile foi palco de um protesto que juntou cerca de um milhão de pessoas esta sexta-feira.Os manifestantes reuniram-se na Plaza Itália, em Santiago do Chile, para protestarem contra o governo de Sebastián Piñera e a falta de condições económicas para as camadas mais pobres da população.Nas redes sociais, a grandeza da manifestação tornou-se viral em publicações que mostravam imagens aéreas do número de pessoas nas ruas da capital chilena.Estes protestos, que começaram ao início desta semana, já provocaram pelo menos 19 mortos. Os manifestantes exigem melhores salários, pensões e melhores condições no ensino público.