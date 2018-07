Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protestos seguem Trump na Escócia

Manifestantes perturbam jogo de golfe do presidente em propriedade de Turnberry.

Por Francisco J. Gonçalves

A polémica e os protestos contra Donald Trump na visita ao Reino Unido acompanharam-no para a Escócia, parte da visita sem caráter oficial que o presidente dos EUA quis aproveitar para relaxar e jogar golfe na sua estância de Turnberry, antes da reunião com o presidente Vladimir Putin, amanhã, em Helsínquia.



Logo que chegou a Turnberry, na tarde de sexta-feira, um manifestante da Greenpeace num parapente violou a zona de exclusão aérea e sobrevoou o campo de golfe privado, com um cartaz onde se lia: "Muito abaixo do par # resistam".



Enquanto o presidente jogava, na tarde de ontem, dezenas de pessoas juntaram-se perto do cordão policial formado na praia de Turnberry entoando palavras de ordem como: "Não a Trump, não a uns EUA racistas".



Mas o presidente mostrou-se indiferente. Acenou aos manifestantes e, no Twitter, escreveu: "Um tempo lindo e este local é incrível! Amanhã vou para Helsínquia para me encontrar com Putin na segunda-feira".



Tal como em Londres, também na Escócia ativistas colocaram no ar um balão representando Trump como um bebé com fraldas. O voo estava previsto para Turnberry, mas a polícia não permitiu, pelo que o balão foi lançado em Edimburgo. O voo na capital escocesa coroou protestos que juntaram milhares de pessoas.



Rainha Isabel II fica 12 minutos à espera

A reunião de sexta-feira de Donald Trump com a rainha Isabel II, de Inglaterra, ficou marcada por várias gafes do presidente dos EUA. Primeiro, chegou atrasado ao encontro e deixou a monarca, de 92 anos, à espera durante 12 minutos. Depois, Trump e a mulher, Melania, não fizeram a tradicional vénia e, pior, Trump voltou as costas à rainha e passou-lhe à frente no momento da passagem de revista à guarda de honra no Castelo de Windsor.





u Centenas de manifestantes da extrema-direita aplaudiram ontem Donald Trump durante uma marcha pelo centro de Londres. Um desfile paralelo pedia a libertação do ativista de extrema-direita Tommy Robinson.



PORMENORES

Bebé Trump em turné

Leo Murray, organizador do lançamento do balão do bebé Trump anunciou que o boneco vai realizar uma turné Mundial com início na Austrália.



12 russos acusados

Num novo episódio da intromissão russa nas presidenciais que colocaram Trump no poder, 12 espiões russos foram ontem acusados de roubar dados da campanha de Hillary Clinton.



Extrema direita faz marcha de apoio

