Prova do 'MasterChef' Espanha causa intoxicação alimentar a 44 pessoas

A produção do programa Masterchef em Espanha foi acusada de ter provocado uma intoxicação alimentar a cerca de 70 pessoas, em Valência.A denúncia foi feita por uma funcionária do Oceanário de Valência, onde decorreu as gravações do programa, na sua conta oficial de Twitter.Através de um comunicado, a produtora do programa Shine Iberia lamentou os incidentes garantindo que se tratou de uma situação "excecional em 11 anos de programa em Espanha", sublinhando que a prioridade sempre passou por "garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas".A apuramento das diligências ainda está em curso tendo em conta que as pessoas envolvidas foram advertidas horas depois, bem como os alimentos confecionados em instalações provisórias.Na carta estavam pratos como frutos do mar, comida indiana e mediterrânea fundida. Também ostras, amêijoas, molhos pesto à base de algas, robalo e cheesecake japonês com algas faziam parte do menu.