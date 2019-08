Provar que Javier era filho de Iglesias custou 25 mil euros. Detetives seguiram filho mais velho do cantor

As provas de ADN foram fundamentais para reabrir o caso na justiça espanhola.



A equipa de advogados de Maria Edite, a amante portuguesa de Julio Iglesias, revelou ao ‘Investigação CM’ todos os passos levados a cabo para recolher as provas de ADN para provar que Javier Santos, fruto do romance de Maria Edite e Júlio Iglesias, era filho legítimo da estrela espanhola.

O problema é que a colheita de ADN a Julio Iglesias era praticamente impossível. Primeiro, devido à segurança e vigilância que tem Julio Iglesias em Miami e em outros locais. E depois devido aos custos elevados. Mandar dois detetives a Miami, durante uma semana, custou 25 mil euros.

O alvo foi Julio José Iglesias Jr., o filho mais velho de Iglesias. Os detetives seguiram-no durante uns dias. O homem foi fazer surf em Miami e, na praia, os detetives recolheram uma garrafa de água vazia.

A garrafa foi analisada e os testes permitiram concluir que existiam 99% de possibilidades de o Julio, o filho de Julio Iglesias, e Javier serem irmãos.

O teste de ADN acabou com todas as dúvidas e permitiu reabrir o caso em 2017.