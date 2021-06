Província chinesa de Guangdong deteta 11 casos locais de Covid-19

A província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, detetou 11 casos locais de Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou este sábado a Comissão de Saúde da China.

Guangdong detetou dezenas de infeções locais desde 21 de maio passado, situação que levou as autoridades locais a impor, esta semana, restrições à circulação interna de pessoas, ao ditar que quem quiser sair da província deve fazer um teste à Covid-19, e a isolar bairros inteiros.

Na sexta-feira, 180 mil pessoas encontravam-se em isolamento domiciliário em Cantão, de acordo com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças. Com cerca 15 milhões de habitantes, a capital da província no sudeste do país realizou já 7.817.600 testes de ácido nucleico.