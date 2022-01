A China registou este sábado um sismo de magnitude 6,9 na província ocidental de Qinghai que até agora não deixou vítimas mortais, noticiaram os meios de comunicação oficiais.

O tremor ocorreu à 01:45 hora local (17.45 sexta-feira em Lisboa) numa área de "população dispersa" a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, com um epicentro de 10 quilómetros de profundidade.

A televisão estatal CGTN disse que até agora apenas tinham sido relatados "danos menores" em algumas casas da área.