Psiquiatra norte-americano encontrado morto em lago congelado perto de casa

Um médico psiquiatra norte-americano foi encontrado morto esta terça-feira num lago congelado perto de casa, no edtado de Jackson, nos EUA. Bolek Payan estava desaparecido desde quinta-feira, dia 22 de dezembro, reporta o jornal The New York Post.O corpo foi retirado do lago por mergulhadores por volta das 12h30 desta terça-feira, depois de a polícia ter recuperado imagens de cameras de vigilância da casa do médico. Nas imagens era possível ver Bolek Payan a sair da residência na tarde de quinta-feira.Antes de verificarem se o corpo estava no lago, agentes da polícia, cães e drones revistaram o bosque perto da casa do psiquiatra. Depois de não encontrarem nada, decidiram partir o gelo e ver se o corpo estava naquele lago.Os investigadores do caso consideram que o médico terá falecido devido às condições climatéricas adversas.O médico legista de Jackson vai realizar a autopsia e um teste de toxicologia a Bolek para apurar de forma mais precisa as causas da morte.