PSOE defende pacto com separatistas

O PSOE tentou esta sexta-feira afastar as críticas motivadas pelo seu acordo com os separatistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para viabilizar a investidura de Pedro Sánchez, garantindo que debater propostas não é o mesmo do que aceitá-las."Estamos dispostos a debater qualquer iniciativa, mas isso não significa aceitá-la, debater não significa partilhar", frisou José Luís Ábalos, secretário de Organização do PSOE, nas primeiras explicações públicas sobre o acordo com a ERC, que prevê a formação de uma "mesa de diálogo, negociação e acordo" para resolver o "conflito político" na Catalunha.Ao abrigo do acordo, que prevê o arranque das negociações no prazo de duas semanas após a posse do governo, Sánchez compromete-se a manter um "diálogo aberto sobre todas as propostas" apresentadas pelos independentistas, as quais terão total "liberdade de conteúdos" e cujo único limite é "o ordenamento jurídico democrático" - por insistência da ERC, o documento não faz qualquer referência à Constituição espanhola.O pacto prevê ainda que qualquer acordo que seja alcançado entre as partes será submetido a uma "consulta popular" na Catalunha, o que provocou fortes protestos da oposição. "Consulta popular não quer dizer referendo de autodeterminação", defendeu José Luís Ábalos.