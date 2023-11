PSOE entrega proposta de lei de amnistia no parlamento espanhol

O partido socialista de Espanha (PSOE) entregou esta segunda-feira no parlamento do país uma proposta para uma lei de amnistia das pessoas envolvidas na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com uma declaração unilateral de independência em 2017.

A proposta resulta de acordos assinados entre o PSOE e dois partidos catalães que em troca da amnistia vão viabilizar um novo Governo de esquerda em Espanha, na sequência das eleições legislativas de 23 de julho.

O dirigente socialista e ministro Félix Bolaños disse esta segunda-feira que a proposta conta com o apoio de sete partidos, não apenas do PSOE e dos catalães, e que será aprovada nas próximas semanas por uma maioria absoluta de 178 votos pelo Congresso dos Deputados.