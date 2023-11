Os socialistas esfriaram esta terça-feira as expectativas de um acordo iminente com os independentistas de Carles Puigdemont sobre a amnistia e admitiram que a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro poderá já não avançar esta semana.





No final da semana passada, tudo parecia encaminhado para um acordo, mas a exigência de última hora de Puigdemont de alargar a amnistia a outros “processos colaterais” do movimento independentista fez encravar as negociações. A situação agravou-se na segunda-feira, depois de Puigdemont ter sido imputado por terrorismo pela Audiência Nacional, e os socialistas começam a mostrar-se descrentes. Dizem agora que é impossível avançar um “horizonte temporal” para fechar as negociações e há mesmo quem duvide que venha a ser alcançado um acordo. Esta terça-feira, ao falar sobre os planos para a próxima legislatura, a porta-voz do Governo, Isabel Rodríguez, deixou escapar um elucidativo “se é que segue em frente”.