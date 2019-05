PSOE vence autonómicas e locais em Espanha

O PSOE, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, venceu as eleições autonómicas e locais de ontem em Espanha, mas estava em risco de perder a importante Comunidade de Madrid para a aliança de centro-direita formada pelo PP, Cidadãos e Vox, segundo indicavam os resultados provisórios quando estavam contados mais de 90% dos votos .



Nas locais, a esquerda perdeu a maioria na Câmara de Madrid, enquanto, em Barcelona, estava empatada com os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

