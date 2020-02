PSP aprende 14 mil doses de drogas e faz nove detenções no Porto

A PSP fez nove detenções e apreendeu heroína, cocaína e 'ecstasy' para 14.000 doses, além de 33.473 euros, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no Porto, "mormente junto do Bairro de Francos", informou hoje fonte policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP indica que a operação foi realizada na quinta-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, incluindo a realização de oito buscas domiciliárias e uma não domiciliária nas cidades do Porto e de Matosinhos.

As buscas permitiram apreender heroína para 10.905 doses individuais, cocaína para 2.917 doses, 'ecstasy' para 255, anfetaminas para 20 e uma "quantidade diminuta" de haxixe.

Além dos 33.473 euros, a lista de apreensões incluiu igualmente um automóvel, três cofres, oito telemóveis e dois computadores portáteis.

A investigação visou, na expressão usada no comunicado policial, "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na cidade do Porto, mormente junto do Bairro de Francos".

Os detidos, que ainda vão ser presentes às autoridades judiciárias, são sete homens e uma mulher, com idades entre os 23 e os 63 anos de idade, todos residentes no Porto.