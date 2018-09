Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PT oficializa Haddad para substituir Lula da Silva

Partido do ex-presidente anunciou a decisão perto do final do prazo legal, depois de tentar tudo para evitar a escolha de um substituto.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 10:55

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou esta terça-feira, último dia do prazo, o ex-autarca de São Paulo Fernando Haddad como substituto de Lula da Silva nas presidenciais de outubro.



Preso e a cumprir 12 anos e um mês por corrupção, Lula teve a sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O anúncio foi feito em ato público frente ao edifício da Polícia Federal de Curitiba, sul do Brasil, onde Lula está preso, após todos os recursos para manter a candidatura terem sido negados. Para a ocasião, Lula, que desde que foi preso, em abril, só se pronuncia publicamente dessa forma, escreveu três cartas, uma ao povo brasileiro, outra ao PT e a terceira a Haddad.



Nesta última, Lula diz que a escolha dele foi pessoal, não do partido, para tentar afastar a rejeição de parte do eleitorado pelo PT.



Ao partido, Lula enaltece Haddad e diz que é a melhor escolha, e na carta aos brasileiros garante que o seu escolhido será tão firme quanto ele na defesa dos pobres.



Político sem apelo popular, Haddad, que até agora era ‘vice’ na lista de Lula, começou a subir nas sondagens desde que foi indicado como substituto.



Tendo 2% quando a campanha começou, em 16 de agosto, Haddad há 15 dias tinha 4% e na sondagem de terça-feira do Datafolha, quando já era claro que substituiria Lula, subiu para 9%.