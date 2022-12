Publicação das declarações fiscais de Trump foi aprovada em comissão parlamentar

Uma comissão da Câmara dos Representantes votou esta quarta-feira a favor da publicação das declarações fiscais do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que travou uma batalha legal durante anos para mantê-las privadas.

Esta comissão com assento especial para assuntos tributários e com maioria democrata, até à instalação da nova maioria republicana no início de janeiro, votou a favor 24-16 para a publicação dos seis anos registos de impostos milionários de Trump, entre 2015 e 2020.

Antes da votação, os democratas ainda não tinham descartado tornar estes registos fiscais imediatamente públicos após a aprovação, mas a data exata de publicação ainda não era conhecida, noticiou a agência France-Presse (AFP).