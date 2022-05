Pugilista britânico morre afogado depois de tentar salvar o próprio cão em Espanha

No local estiveram os bombeiros, a polícia e um helicóptero como parte da resposta de emergência.



Leia também Jovem morre afogada no rio Tejo à frente de amigo Fonts de l'Algar, segundo o jornal Daily Mail.No local estiveram os bombeiros, a polícia e um helicóptero como parte da resposta de emergência.

Fonts de l'Algar aconteceu no dia 8 de abril, quando duas pessoas foram arrastadas pela corrente depois de chuvas fortes.

Um pugilista amador britânico de 24 anos morreu afogado, na segunda-feira à noite, enquanto tentava salvar o próprio cão que caiu a um rio, perto de Benidorm, Espanha.Paul Lebihan, pugilista e também um antigo marinheiro da Marinha, teve dificuldades em resgatar o animal, acabando por não resistir à corrente do rio, onde já morreram quatro pessoas só no mês passado.A vítima foi retirada da água já inconsciente perto do cascata turística,Os amigos e a família de Paul Lebihan prestaram homenagem, descrevendo-o como "um homem espantoso e altruísta com um coração de ouro", e criaram um GoFundMe para angariação de dinheiro com o objetivo de trazer o corpo para o seu país de origem e ajudar nas despesas funerárias.A última tragédia perto da cascata