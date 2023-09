Puidgemont impõe condições para negociar formação de governo em Espanha com Pedro Sánchez

O antigo líder do governo catalão Carles Puigdemont definiu, esta terça-feira, que, para negociar a formação de um novo governo em Espanha, os casos contra os separatistas catalães têm de ser retirados, informa a Reuters.Puigdemont exige também que o catalão seja reconhecido como língua oficial nas instituições da União Europeia, disse o exilado, em Bruxelas, onde é eurodeputado do Junts Per Catalunya ( "Juntos pela Catalunha" ).Os sete votos do partido são cruciais para Pedro Sánchez, líder do partido socialista espanhol, formar governo. Os consevadores do PP, liderados por Alberto Núñez Feijóo, ganhou as eleições de 23 de julho."Estejam preparados para as eleições, mas também para negociações que podem terminar com um acordo histórico", disse Puigdemont.Caso os catalães não apoiem Sánzhez, o resultado mais previsível é a repetição das eleições.