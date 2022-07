Puma passeia-se em zona balnear na Argentina

Um puma foi captado pelas câmaras de videovigilância a percorrer a cidade de Villa Gesell, na Argentina, na noite de quarta-feira.

Segundos os média locais, a puma e a sua cria surgiram de uma área de reserva florestal próxima e foram avançando para a área urbana.

As autoridades alertaram a população para que não se aproximasse dos animais selvagens. Nesse sentido, as aulas foram canceladas e as pessoas foram aconselhadas a não sair de casa.

Para o local foram enviados veterinários e técnicos para tentar capturar os animais.