Purificadores de ar ajudam a disseminar a Covid-19 em espaços confinados, conclui estudo

Os purificadores de ar podem ajudar a disseminar o novo coronavírus em espaços confinados como é o caso de elevadores, revelou um novo estudo levado a cabo por cientistas da Universidade de Nicósia, no Chipre.De acordo com as conclusões dos especialistas, a qualidade do ar em espaços pequenos sem ventilação adequada requer um sistema de purificação do ar para eliminar vírus, porém não está provado que elimine o novo coronavírus.Para provar a teoria, os cientistas desenvolveram uma experiência onde uma pessoa tossia dentro de um elevador cheio. Dimitris Drikakis, um dos intervenientes no estudo explica que os resultados mostraram que a instalação de um purificador de ar pode aumentar a propagação de gotículas, não as eliminando.Ou seja, não sendo eliminado, com o purificador de ar, as gotículas são apenas movimentadas dentro desse espaço.Os elevadores mais modernos possuem equipamentos de purificação do ar, com raios ultravioleta, que, esses sim, 'matam' o vírus. No entanto, esse equipamento só está presente nos mais modernos elevadores.Segundo o estudo, quanto maior movimentação do ar nos elevadores, maior a possibilidade de ficar infetado.